Meksika'da yılın ilk iki ayında 5 gazeteci cinayete kurban gitti - Haberler
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Meksika'da yılın ilk iki ayında 5 gazeteci cinayete kurban gitti

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Meksika'da yılın ilk iki ayında 5 gazeteci cinayete kurban gitti

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir gazetecinin silahla vurularak öldürülmesiyle ülkede yılın ilk 2 ayında öldürülen gazeteci sayısı 5'e yükseldi.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir gazetecinin silahla vurularak öldürülmesiyle ülkede yılın ilk 2 ayında öldürülen gazeteci sayısı 5'e yükseldi.

Çevrim içi haber sitesi Noticias Web'in yöneticisi Heber Lopez, eyalete bağlı liman kenti Salina Cruz'daki bir kayıt stüdyosundan ayrılırken saldırıya uğradı.

Oaxaca Eyalet Savcısı Arturo Peimbert Calvo, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili olduğu düşünülen iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ülkede, yılın ilk 2 ayında öldürülen gazeteci sayısının 5'e çıktığı kaydedildi.

Ocak ayında 3 gazeteci öldürülmüştü

Ülkede ocak ayında da 3 gazeteci cinayete kurban gitmişti.

Tijuana kentinde 18 Ocak'ta foto muhabiri Margarito Martinez, evinin önünde aracında başından vurularak öldürülmüştü.

Uluslararası medya kuruluşları için çalışan 49 yaşındaki Martinez'in, 10 yıldır üst düzey suç faaliyetlerini de içeren polis kaynakları ve raporları üzerine çalışmalar yaptığı belirtilmişti.

Gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri sayılan Meksika'da, 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 130'u geçti.

Gazeteci ve aktivistleri hedef alan cinayetlerin birçoğunun uyuşturucu kartelleri veya rüşvet alan yetkililer tarafından işlendiğine inanılırken cinayet vakalarının çok azı çözülebildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Sonora, Liman, Ocak, Güncel, Haberler

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