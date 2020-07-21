Meksika'da yılın ilk 6 ayında 489 kadın cinayeti işlendi
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Meksika'da yılın ilk 6 ayında 489 kadın cinayeti işlendi

Meksika'da 2020 yılının ilk 6 ayında 489 kadının cinayete kurban gittiği bildirildi.

Meksika'da yılın ilk 6 ayında 489 kadın cinayeti işlendi
21.07.2020 03:09 | Son Güncelleme: 21.07.2020 03:12

Meksika'da 2020 yılının ilk 6 ayında 489 kadının cinayete kurban gittiği bildirildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreterliğince yayınlanan bir raporda, ülkede bu yılın ocak-haziran döneminde kadınlara yönelik saldırılarda toplam 489 kadının öldürüldüğü belirtildi.

Ülkede kadınlara yönelik şiddetin son aylarda artması nedeniyle çeşitli sivil toplum örgütleri, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'ın önünde gösteri düzenledi.

Sivil toplum örgütleri ve göstericiler, ellerinde taşıdıkları "Eğer bir çözüm yoksa, ayakta durmaya devam edeceğiz", "Ne kadar az adalet" yazılı pankart ve dövizlerle kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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