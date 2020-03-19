Meksika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
Latin Amerika ülkesi Meksika'da diyabet hastası bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
19.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:42
Latin Amerika ülkesi Meksika'da diyabet hastası bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
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Kaynak: AA