Meksika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm Latin Amerika ülkesi Meksika'da diyabet hastası bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da diyabet hastası bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA