Meksika'da yeni bir balina türü keşfedildi

Meksika'da yeni bir gagalı balina türünün keşfedildiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, geçen ay Sea Shepherd Doğayı Koruma Topluluğundan bir grup bilim adamı, San Benito Adası yakınlarında 3 gagalı balina tespit etti.

Bilim adamları, balinaların fotoğraflarını çekti, görüntülerini ve su altında çıkardıkları akustik sinyalleri kaydetti.

Araştırmacılar Gustavo Cardenas Hinojosa, Jay Barlow ve Elizabeth Henderson; fotoğraf, görüntü ve ses kayıtlarını incelediklerini belirterek bu 3 balinanın görünüşleri ve seslerinin diğer balina türlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Yeni bir balina türü keşfettikleri konusunda neredeyse emin olduklarını belirten araştırmacılar, bölgeden aldıkları su örneklerinin laboratuvarda analiz edileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik