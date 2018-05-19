Meksika'da Yarış Atı, Arabaya Çarparak Telef Oldu
Meksika'da düzenlenen at yarışında, hızını alamayan bir at pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle atın üzerinden uçan jokey ağır yaralandı.
Meksika'da birincilik için yarışan iki attan biri, hızını alamayınca yoldan çıkarak parkura çok yakın bir mesafede park edilen pikaba çarptı.
JOKEY AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle atın üzerinden uçan jokey metrelerce savrulurken, kafası aracın kaputuna sıkışan at da adeta şaha kalktı.
Kaza sırasında aracın kasasında bulunanlar ise ölümden döndü. Kazada jokey ağır yaralanırken, at ise telef oldu.
YORUMLAR (8)
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ALLAH RAHMET EYLESİNCevap Yaz 1 Yayından KaldırVEDAT İKİZ: DİNDAR ŞENOL ABİ ADAM BÜYÜK İHTİMALLE MÜSLÜMAN DEĞİL. KAFİRE RAHMET OKUNMAZ.1 2 Yayından Kaldır
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At değil jokey malCevap Yaz Yayından Kaldır
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Atın sol rotu bozuk balans ayarına girmesi lazımCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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At sola çekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır