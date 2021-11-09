Meksika'da yaklaşık 150 göçmen tırın kasasında terk edilmiş halde bulundu

Meksika'nın Cordoba kentinde, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 150 göçmen bir tırın kasasında terkedilmiş halde bulundu.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde yer alan Cordoba kentinde çok sayıda göçmen, bir tırın kasasında terkedilmiş halde bulundu. Cordoba'da bir otoyolun kenarına terk edilen tırın kasasındaki göçmenler, terk edildiklerini fark etmelerinin ardından tır kasasına delik açarak dışarı çıkmayı başardı. Göçmenlerin yardım istemesi üzerine Kızılhaç sağlık ekipleri, Veracruz eyalet polisi ve Ulusal Muhafızlar olay yerine geldi. Yetkililer, tırın kasasında çoğunluğunun Guatemala vatandaşı olan yaklaşık 150 kadar göçmen bulunduğunu ve tırın mekanik bir arızadan dolayı terk edildiğini ifade etti. Uzun süredir susuz kaldığı tespit edilen göçmenlere gönüllü itfaiye ekipleri içecek verirken, sağlık ekipleri de sıvı kaybı yaşayan bazı göçmenlere müdahale etti.

(Saim Sevinç/İHA)