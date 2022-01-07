Meksika'da valilik binası önüne içinde 10 ceset bulunan araç bırakıldıİki kişi gözaltında - Haberler
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Meksika'da valilik binası önüne içinde 10 ceset bulunan araç bırakıldıİki kişi gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Meksika'da valilik binası önüne içinde 10 ceset bulunan araç bırakıldı İki kişi gözaltında Meksika'da içerisinde 10 cesedin bulunan bir aracın valilik binası önüne bırakılmasının ardından 2 kişi gözaltına alındı.

- Meksika'da valilik binası önüne içinde 10 ceset bulunan araç bırakıldı

İki kişi gözaltında

MEXİCO CİTY - Meksika'da içerisinde 10 cesedin bulunan bir aracın valilik binası önüne bırakılmasının ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde Valilik binası önünde terk edilmiş bir araçta 10 kişiye ait cansız beden bulundu. Olayın ardından açıklama yapan Vali David Monreal, 2 kişinin gözaltına alındığını söyleyerek, "Buraya gelerek, aracı bina önünde terk ettiler. Görünüşe göre dövülmüşler" dedi.

Meksika Güvenlik Bakanlığı da olayı doğrularken, olaya ilişkin geniş geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ülkenin Zacatecas eyaletinde cesetlerin sokak ortasında bırakıldığı çete savaşları sık sık yaşanıyor.

Meksika'da valilik binası önüne içinde 10 ceset bulunan araç bırakıldıİki kişi gözaltında

Meksika'da valilik binası önüne içinde 10 ceset bulunan araç bırakıldıİki kişi gözaltında

Meksika'da valilik binası önüne içinde 10 ceset bulunan araç bırakıldıİki kişi gözaltında

Meksika'da kamyon kasasında 10 ceset bulundu

Meksika'da kamyon kasasında 10 ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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