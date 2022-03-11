Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında çıkan çatışmada 5 çete üyesi öldü - Haberler

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Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında çıkan çatışmada 5 çete üyesi öldü

AA - Nuri Aydın - Güncel
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Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında çıkan çatışmada 5 çete üyesi öldü

MEXICO Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında çıkan çatışmada 5 çete üyesi yaşamını yitirdi.

MEXICO Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında çıkan çatışmada 5 çete üyesi yaşamını yitirdi.

Michoacan eyalet polisi, eyalete bağlı Nuevo Parangaricutiro bölgesinde hakimiyet mücadelesi veren iki kartel arasında çatışma yaşandığını açıkladı.

Polis, olay yerinde 5 ceset bulduklarını, çatışmayla ilgili 32 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Sosyal medyaya yansıya görüntülerde, Nuevo Parangaricutiro'daki çatışmada otomatik silahların kullanıldığı görüldü.

Vali Alfredo Ramirez Bedolla, çatışmayı ve yaşanan şiddet olaylarını kınarken, sorumluların cezalandırılacağını ifade etti.

Michoacan'da, dün, futbol sahasında incelemelerde bulunan Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Meksika'da siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları, silahlı çetelerin sıklıkla hedefi oluyor.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Uyuşturucu, Çatışma, Sonora, Polis, Güncel, Haberler

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