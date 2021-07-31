Meksika'da uyuşturucu karteli kampında infaz edilen 8 kişinin cesedi bulundu
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Meksika'da uyuşturucu karteli kampında infaz edilen 8 kişinin cesedi bulundu

Meksika'da uyuşturucu karteli kampında infaz edilen 8 kişinin cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Meksika'nın batısındaki bir uyuşturucu karteli kampında infaz edilen 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Meksika'nın batısındaki bir uyuşturucu karteli kampında infaz edilen 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, Michoacan eyaletine bağlı Cotija'da, bölgede faaliyet gösteren bir kartele ait olduğu düşünülen kampta 8 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Michoacan eyaleti savcılığı, ölen kişilerin kimliğinin tespit edilemediğini ancak kurbanlardan bazılarının askeri kıyafetli olduğunu kaydetti.

Meksika'da kartellerin faaliyet alanlarında gücünü artırmak, eğitim yapmak ve kaçırılan kişileri tutmak gibi amaçlarla oluşturduğu kamplar bulunuyor.

Ülkede, sık sık uyuşturucu çetelerinin rakip kartellerden veya halktan kişileri kaçırıp öldürdükleri de biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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