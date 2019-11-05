05.11.2019 13:11

- Meksika'da uyuşturucu karteli ABD'li aileye saldırdı: 4'ü çocuk 5 ölü

MEKSIKO - Meksika'da uyuşturucu kartelinin ABD'li bir ailenin aracına silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu, araçtaki 4 çocuk ve anne hayatını kaybetti.

Meksika'nın Bavispe kentinde bir uyuşturucu karteli pusuya düşürdüğü ABD'li bir ailenin aracına silahlı saldırı düzenledi. Mormon kabilesinden LeBaron ailesine yönelik düzenlenen saldırıda, araçtaki 6 aylık ikizler ile 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuk ve annelerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından, saldırıda yanlış kişilerin hedef alınmış olabileceği ifade edildi.

Ailenin yakınlarından yapılan açıklamada, saldırının LeBaron aile üyesi 14 çocuk ve 3 annenin üç araçlık bir konvoyla La Mora kentine yakınlarının düğününe gittiği sırada meydana geldiği belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından paylaşılan görüntülerde, saldırıya uğrayan aracın yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Saldırının ABD ve Meksika arasında faaliyet gösteren bir uyuşturucu karteli tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Olayla ilgili eyalet yetkililerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Kaynak: İHA