Meksika'da Uyuşturucu ile Mücadele

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Meksika'da afyon tarlalarının imha edilmesini izledi.



Meksika'yı ziyaret eden Kelly, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile bir araya geldi ve ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine giden askeri yetkililere eşlik etti.



Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, John Kelly'nin, Guerrero'da yetkililerle organize suçla mücadele konusunu görüştüğü ve Meksikalı askerlerin 5 afyon tarlasını imha etmesine tanıklık ettiği kaydedildi.



Devlet Başkanı Nieto'nun, Kelly ile görüşmesinden sonra Almanya'daki G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Meksika'dan ayrıldığı belirtildi.