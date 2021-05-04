- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü
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- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir üst geçidin çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir üst geçidin çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir üst geçit trenin geçtiği anda çöktü. Olayda en az 20 kişi hayatını kaybederken 70 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çabalarına, enkaz parçalarının yola savrulması ihtimaline karşı ara verildi. Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, "Şu ana kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaştık" dedi. Sheinbaum, enkaz altında kalanların olabileceğini ifade ederek, 34 yaralının hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard sosyal medyada yaptığı açıklamasında, "Metro üstgeçidinde olanlar trajedi. Duygu ve düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ile. Soruşturma mutlaka başlatılacak ve sorumluları bulunacak" ifadelerini kullandı.

Çöken üst geçidin üzerinden geçen Metro 12 hattı, en az 10 yıl önce Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın Belediye Başkanı olduğu dönem yapılmıştı.

- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü
- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü
- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü
- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü
- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü
- Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı
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