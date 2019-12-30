Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı
Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün otomobille çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün otomobille çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Chiapas kentindeki otoyolda seyreden bir turist otobüsü otomobille çarpıştı.
Yetkililer, kazada 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, yaralanan 10 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.