Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı
Haberler » Güncel » Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı - Haber

Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı

Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün otomobille çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

30.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:50
Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı

Meksika'da turistleri taşıyan otobüsün otomobille çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Chiapas kentindeki otoyolda seyreden bir turist otobüsü otomobille çarpıştı.

Yetkililer, kazada 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, yaralanan 10 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler