Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü
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Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü

Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika'nın batı bölgesinde etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın batı bölgesinde etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, kategori 3 seviyesinde saatte 200 kilometre hıza ulaşan Grace, Veracruz eyaletinde etkili oldu.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar ve yıkımlar sonucu 8 kişi öldü.

Yetkililer, şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu.

Kuzey Pasifik'te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin 2'nci ve 3'üncü tropik fırtınaları geçmiş yıllarda çok sayıda can kaybına neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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