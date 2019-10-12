Meksika'da trenle otobüs çarpıştı: 9 ölü
Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Başkent Meksiko'nun kuzeyindeki San Juan del Rio kentinde hemzemin geçitte otobüs ile tren çarpıştı.
Yerel yetkililer, geçit müsait olmadığı halde geçmeye çalışan otobüsteki 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, yaralananlardan 8'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Ölenlerin, yakınlardaki üniversitelerin öğrencileri olduğu öğrenildi.