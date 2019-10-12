Meksika'da trenle otobüs çarpıştı: 9 ölü

Meksika'da trenle otobüs çarpıştı: 9 ölü

Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

12.10.2019 10:32
Meksika'da trenle otobüs çarpıştı: 9 ölü

Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Meksiko'nun kuzeyindeki San Juan del Rio kentinde hemzemin geçitte otobüs ile tren çarpıştı.

Yerel yetkililer, geçit müsait olmadığı halde geçmeye çalışan otobüsteki 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, yaralananlardan 8'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Ölenlerin, yakınlardaki üniversitelerin öğrencileri olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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