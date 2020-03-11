Meksika'da tren kazası 1 ölü, 41 yaralı
Meksika'da tren kazası 1 ölü, 41 yaralıMeksika, (DHA)- Meksika'da Tacubaya Metro İstasyonu'nda iki tren çarpıştı.
11.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:20
Meksika'da tren kazası 1 ölü, 41 yaralı
Meksika, (DHA)- Meksika'da Tacubaya Metro İstasyonu'nda iki tren çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı.
Ülkeyle aynı isme sahip başkent Meksika'nın Tacubaya bölgesindeki metro istasyonunda iki tren çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken; 41 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında trenlerin makinistlerinin de bulunduğu belirtildi.
Sağlık ve kurtarma ekipleri, kaza sonucu ezilen vagonlarda mahsur kalan ve sıkışan insanlara yardım ederken; tren seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: DHA