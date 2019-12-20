Meksika'da trafoda yangın çıktı
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Meksika'da trafoda yangın çıktı

Meksika'nın başkenti Meksiko yakınında bir trafo merkezinde çıkan yangında 10 kişi dumandan zehirlenerek tedavi altına alındı.

20.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:06
Meksika'da trafoda yangın çıktı

'nın başkenti Meksiko yakınında bir trafo merkezinde çıkan yangında 10 kişi dumandan zehirlenerek tedavi altına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Meksika Federal Elektrik Komisyonuna (CFE) bağlı trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle 3 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Yangında dumandan zehirlenen 10 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, CFE, yangının trafo merkezindeki kablolardan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.

İtfaiye ekipleri iki trafodan birini tamamen söndürürken, diğerinin hala yandığı kaydedildi.

Meksiko eyaleti Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, yangın nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemeyeceğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Kaynak: AA
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