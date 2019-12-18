Meksika'da trafik kazasında alev alan minibüsteki 14 kişi yanarak öldü
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Meksika'da trafik kazasında alev alan minibüsteki 14 kişi yanarak öldü

Meksika'da, minibüsle kamyonetin çarpıştığı trafik kazasının ardından alev alan minibüsteki 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

18.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:58
Meksika'da trafik kazasında alev alan minibüsteki 14 kişi yanarak öldü

'da, minibüsle kamyonetin çarpıştığı trafik kazasının ardından alev alan minibüsteki 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Guadalajara kentindeki otoyolda seyreden bir minibüsle kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın ardından alev alan minibüsteki 14 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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