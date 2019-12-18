Meksika'da trafik kazasında alev alan minibüsteki 14 kişi yanarak öldü
Meksika'da, minibüsle kamyonetin çarpıştığı trafik kazasının ardından alev alan minibüsteki 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Meksika'da, minibüsle kamyonetin çarpıştığı trafik kazasının ardından alev alan minibüsteki 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Guadalajara kentindeki otoyolda seyreden bir minibüsle kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın ardından alev alan minibüsteki 14 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.