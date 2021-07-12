Son dakika! Meksika'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Meksika'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Meksika'da Guadalajara ile Tepic şehirleri arasındaki otoyolda seyir halindeki tır, park halindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Meksika'da Guadalajara ile Tepic şehirleri arasındaki otoyolda seyir halindeki tır, park halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

Meksika'da Guadalajara ile Tepic şehirleri arasındaki otoyolda seyir halindeki tır, park halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Nayarit eyaletindeki Compostela kentinden Hidalgo eyaletine giden yolcu otobüsü, mekanik arıza nedeniyle yol kenarına park ettiği sırada aşırı hızlı olan tır yağmurun da etkisi ile kontrolden çıkarak otobüse çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında yolcu otobüsünün şoförü ile yolcular arasındaki küçük bir çocuğun yanı sıra tır şoförü ve yardımcısının bulunduğu belirtildi. Yaralılar acil yardım ekipleri tarafından tıbbi müdahale için Guadalajara'daki hastanelere kaldırıldı.

Ulusal Muhafız Karayolları Birimi (Guardia Nacional Carreteras) tarafından yapılan açıklamada, kazanın sabaha karşı yerel saatle 03.00 sularında Guadalajara'ya 28 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Kazanın ardından yol 4 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

(Saim Sevinç/İHA)

Son dakika! Meksika'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü
Son dakika! Meksika'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü
Son dakika! Meksika'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü
Son dakika! Meksika'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Meksika'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 20:44:35. #1.14#

title