Meksika'da Temsilciler Meclisi üyelerinin de belirleneceği ara seçimler yapıldı
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Meksika'da Temsilciler Meclisi üyelerinin de belirleneceği ara seçimler yapıldı

Meksika'da Temsilciler Meclisi üyelerinin de belirleneceği ara seçimler yapıldı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Meksika'da halk, Federal Hükümet Meclisi üyeleri ve 15 eyalet valisinin de dahil olduğu 20 bin 417 yöneticinin belirlenmesi için yapılan ara seçimlerde sandık başına gitti.

Meksika'da halk, Federal Hükümet Meclisi üyeleri ve 15 eyalet valisinin de dahil olduğu 20 bin 417 yöneticinin belirlenmesi için yapılan ara seçimlerde sandık başına gitti.

Katılımın yüksek olduğu belirtilen ara seçimlerin ardından sandıkların yüzde 47'si açıldı.

Federal Hükümet Meclisi üyeleri seçimleri, seçilecek yönetici sayısı ve adayların çokluğu açısından ülke tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimlerinden biri olarak görülüyor.

Yetkililer, ilk sonuçlara göre, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi'nin (MORENA), önde olduğunu bildirdi.

Meksika'da, ülke genelinde düzenlenen seçimlerden önce Veracruz eyaletinin Cazones de Herrera kenti belediye başkanlığına aday Rene Tovar silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Meksika'da son 9 ayda öldürülen politikacı sayısı 90'a yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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