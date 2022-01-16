Meksika'da suç örgütü liderine 60 yıl hapis cezası verildi

Meksika'da "Santa Rosa de Lima Cartel" isimli suç örgütünün lideri Jose Antonio Yepez, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Meksika'da "Santa Rosa de Lima Cartel" isimli suç örgütünün lideri Jose Antonio Yepez, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Guanajuato Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, bölge mahkemesinin El Marro (Tokmak) lakaplı Yepez'i cezalandırdığı belirtilerek, "O, adam kaçırma, şiddet olaylarından ve endüstriyel yakıt hırsızlığından suçlu bulundu." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik güçlerinin 3 Ağustos 2020'de düzenlediği operasyonda yakalanan Yepez'e, yakıt hırsızlığı başta olmak üzere birçok suçtan 60 yıl hapis cezası verildi.

Yepez, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador döneminde yakalanan en büyük suç örgütü liderlerinden biri olarak biliniyor.

Guanajuato eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığından adam kaçırmaya kadar bir dizi suç işleyen örgüt, yakıt hırsızlığı yaparak devleti milyonlarca dolar zarara uğratmakla suçlanıyor.