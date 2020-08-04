Meksika'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 266 kişi hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 266 kişi hayatını kaybetti.
04.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:55
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 266 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 266 artarak 48 bin 12'ye ulaştı.
Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 767 artışla 443 bin 813'e çıktı.
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 295 bin 677 kişi iyileşti.
Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Kaynak: AA