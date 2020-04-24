Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 99 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti.
24.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:16
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 99 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1069'a, vaka sayısı da 1089 artarak 11 bin 633'e ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 627 oldu.
Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Kaynak: AA