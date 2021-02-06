Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten bin 368 ölüm
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Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten bin 368 ölüm

06.02.2021 08:04 | Son Güncelleme: 06.02.2021 08:08
Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten bin 368 ölüm

Meksika'da son 24 saatte bin 368 kişi öldü, 13 bin 51 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 912 bin 871'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte bin 368 kişi öldü, 13 bin 51 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi,  Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 912 bin 871'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 13 bin 51 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 912 bin 871'e yükseldi. Ülkede bin 368 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 164 bin 290'a ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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