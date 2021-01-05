Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 544 ölüm
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Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 544 ölüm

05.01.2021 07:26 | Son Güncelleme: 05.01.2021 07:30
Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 544 ölüm

Meksika'da son 24 saatte 6 bin 464 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 6 bin 464 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 455 bin 219'a ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 6 bin 464 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 455 bin 219'a yükseldi. Ülkede 544 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 127 bin 757'ye ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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