Meksika'da son 24 saatte 947 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 947 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 24 bin 324'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 947 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 24 bin 324'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 947 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 24 bin 324'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 5 bin 437 artarak 196 bin 847'ye çıktı.

Kaynak: DHA