Meksika'da son 24 saatte 9 bin 556 yeni koronavirüs vakası Meksika'da son 24 saatte 784 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 784 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 9 bin 556 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 9 bin 556 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 434 bin 193 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 784 kişi artarak 47 bin 472'ye ulaştı.

Kaynak: DHA