Meksika'da son 24 saatte 827 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 827 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 827 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 476 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 476 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 606 bin 36 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 827 kişi artarak 65 bin 241'e ulaştı.

Kaynak: DHA