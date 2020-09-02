Meksika'da son 24 saatte 827 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Meksika'da son 24 saatte 827 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
02.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:28
Meksika'da son 24 saatte 827 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 476 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 476 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 606 bin 36 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 827 kişi artarak 65 bin 241'e ulaştı.
Kaynak: DHA