Meksika'da son 24 saatte 819 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Meksika'da son 24 saatte 819 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
07.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:35
Meksika'da son 24 saatte 819 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 592 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 592 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 462 bin 690 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 819 kişi artarak 50 bin 517'ye ulaştı.
Kaynak: DHA