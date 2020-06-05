Meksika'da son 24 saatte 816 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 816 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 816 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 12 bin 545'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 816 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 12 bin 545'e yükseldi. Ülkede 4 bin 442 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 105 bin 680'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA