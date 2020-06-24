Meksika'da son 24 saatte 793 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 793 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 23 bin 377'ye yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 793 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 23 bin 377'ye yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 793 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 23 bin 377'ye yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 288 artarak 191 bin 410'a çıktı.

Kaynak: DHA