Meksika'da son 24 saatte 790 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 790 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 41 bin 190 oldu.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 790 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 41 bin 190 oldu.

Dünya genelinde toplam vaka sayısının yüksekliği sebebiyle 7'nci ülke olan Meksika'da son 24 saatte 6 bin 19 kişinin daha koronavirüse yakalandığı açıklandı. Günlük verilerin açıklanmasıyla vaka sayısı 362 bin 274 olurken virüs kaynaklı can kaybı 41 bin 190 oldu.

Kaynak: DHA