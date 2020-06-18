Meksika'da son 24 saatte 770 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 770 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 19 bin 80'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 770 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 19 bin 80'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 770 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 19 bin 80'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 930 artarak 159 bin 793'e çıktı.

Kaynak: DHA