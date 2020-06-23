Meksika'da son 24 saatte 759 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 759 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 22 bin 584'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 759 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 22 bin 584'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 759 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 22 bin 584'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 577 artarak 185 bin 122'ye çıktı.

Kaynak: DHA