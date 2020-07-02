Meksika'da son 24 saatte 741 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 741 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 28 bin 510'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 741 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 28 bin 510'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 741 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 28 bin 510'a yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 5 bin 681 artarak 231 bin 770'e çıktı.

Kaynak: DHA