Meksika'da son 24 saatte 737 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Meksika'da son 24 saatte 737 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
25.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:04
Meksika'da son 24 saatte 737 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 7 bin 573 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 7 bin 573 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 378 bin 285 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 737 kişi artarak 42 bin 645'e ulaştı.
Kaynak: DHA