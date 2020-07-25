Meksika'da son 24 saatte 737 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 737 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 737 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 7 bin 573 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 7 bin 573 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 378 bin 285 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 737 kişi artarak 42 bin 645'e ulaştı.

Kaynak: DHA