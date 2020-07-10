Meksika'da son 24 saatte 730 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 730 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 33 bin 526'ya yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 730 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 33 bin 526'ya yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 730 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 33 bin 526'ya yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 7 bin 280 artarak 282 bin 283'e çıktı.

Kaynak: DHA