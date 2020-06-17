Meksika'da son 24 saatte 730 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 730 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 18 bin 310'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 730 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 18 bin 310'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 730 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 18 bin 310'a yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 599 artarak 154 bin 863'e çıktı.

Kaynak: DHA