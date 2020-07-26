Meksika'da son 24 saatte 729 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 729 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 729 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 729 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
26.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:42

Meksika'da son 24 saatte 729 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 751 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 751 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 385 bin 36 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 729 kişi artarak 43 bin 374'e ulaştı. 


Kaynak: DHA

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