Meksika'da son 24 saatte 729 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 729 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 729 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 751 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 751 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 385 bin 36 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 729 kişi artarak 43 bin 374'e ulaştı.

Kaynak: DHA