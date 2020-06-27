Meksika'da son 24 saatte 719 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 719 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 25 bin 779'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 719 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 25 bin 779'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 719 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 25 bin 779'a yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 5 bin 441 artarak 208 bin 392'ye çıktı.

Kaynak: DHA