Meksika'da son 24 saatte 718 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 718 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 8 bin 438 kişi arttı.

Meksika'da son 24 saatte 718 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 8 bin 438 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 8 bin 438 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 370 bin 712 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 718 kişi artarak 41 bin 908'e ulaştı.

Kaynak: DHA