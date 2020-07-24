Meksika'da son 24 saatte 718 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Meksika'da son 24 saatte 718 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 8 bin 438 kişi arttı.
24.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:31
Meksika'da son 24 saatte 718 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 8 bin 438 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 8 bin 438 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 370 bin 712 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 718 kişi artarak 41 bin 908'e ulaştı.
Kaynak: DHA