Meksika'da son 24 saatte 708 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 708 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 15 bin 357'ye yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 708 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 15 bin 357'ye yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 708 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 15 bin 357'ye yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 883 artarak 129 bin 184'e çıktı.

Kaynak: DHA