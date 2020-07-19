Meksika'da son 24 saatte 7 bin 615 yeni koronavirüs vakası Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 7 bin 615 artarak 338 bin 913'e çıktı.

Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 7 bin 615 artarak 338 bin 913'e çıktı. Meksika'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısının 7 bin 615 artarak toplamda 338 bin 913'e yükseldiği; virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 578 artarak, 38 bin 888'e çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA