Meksika'da son 24 saatte 7 bin 615 yeni koronavirüs vakası
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Meksika'da son 24 saatte 7 bin 615 yeni koronavirüs vakası

Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 7 bin 615 artarak 338 bin 913'e çıktı.

Meksika'da son 24 saatte 7 bin 615 yeni koronavirüs vakası
19.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:25

Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 7 bin 615 artarak 338 bin 913'e çıktı.

Meksika'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısının 7 bin 615 artarak toplamda 338 bin 913'e yükseldiği; virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 578 artarak, 38 bin 888'e çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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