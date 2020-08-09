Meksika'da son 24 saatte 695 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 695 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 695 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 495 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 495 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 475 bin 902 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 695 kişi artarak 52 bin 6'ya ulaştı.

Kaynak: DHA