Meksika'da son 24 saatte 688 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 688 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 688 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 688 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
01.08.2020 09:58 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:18

Meksika'da son 24 saatte 688 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 8 bin 458 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 8 bin 458 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 424 bin 637 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 688 kişi artarak 46 bin 688'e ulaştı.


Kaynak: DHA

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