Meksika'da son 24 saatte 688 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 688 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 688 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 8 bin 458 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 8 bin 458 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 424 bin 637 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 688 kişi artarak 46 bin 688'e ulaştı.

Kaynak: DHA