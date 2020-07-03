Meksika'da son 24 saatte 679 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 679 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 189'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 679 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 189'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 679 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 29 bin 189'a yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 741 artarak 238 bin 511'e çıktı.

Kaynak: DHA