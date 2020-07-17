Meksika'da son 24 saatte 668 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 668 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 37 bin 574 oldu.
17.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:07
Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 668 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 37 bin 574 oldu.
Dünya genelinde toplam vaka sayısının yüksekliği sebebiyle 8'inci ülke olan Meksika'da son 24 saatte 6 bin 406 kişinin daha koronavirüs olduğu açıklandı. Günlük verilerin açıklanmasıyla vaka sayısı 324 bin 41 olurken virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 574 oldu.
Kaynak: DHA