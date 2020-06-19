Meksika'da son 24 saatte 667 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 667 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 19 bin 747'ye yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 667 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 19 bin 747'ye yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 667 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 19 bin 747'ye yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 5 bin 662 artarak 165 bin 455'e çıktı.

Kaynak: DHA