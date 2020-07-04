Meksika'da son 24 saatte 654 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 654 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 843'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 654 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 843'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 654 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 29 bin 843'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 740 artarak 245 bin 251'e çıktı.

Kaynak: DHA