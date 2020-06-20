Meksika'da son 24 saatte 647 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 647 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 647 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20 bin 394'e yükseldi.

Meksika'da son 24 saatte 647 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
20.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:27

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 647 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20 bin 394'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 647 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 20 bin 394'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 5 bin 30 artarak 170 bin 485'e çıktı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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