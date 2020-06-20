Meksika'da son 24 saatte 647 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 647 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20 bin 394'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 647 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20 bin 394'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 647 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 20 bin 394'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 5 bin 30 artarak 170 bin 485'e çıktı.

Kaynak: DHA